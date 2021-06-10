Власти Женевы пообещали создать на вилле Ла-Гранж наилучшие условия для саммита РФ и США

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Муниципалитет Женевы расценивает как очень большую честь выбор виллы Ла-Гранж в качестве места проведения 16 июня саммита России и США. Власти срочно предоставили возможности различных городских служб для проведения подготовительных работ, чтобы создать наилучшие условия для приема двух делегаций, говорится в опубликованном в четверг заявлении Административного совета города.

"Административный совет города Женевы считает огромной честью тот факт, что вилла Ла-Гранж выбрана в качества места встречи американского и российского президентов в ближайшую среду, 16 июня, и он желает, чтобы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным были плодотворными и конструктивными", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что после обращения федеральных и кантональных властей город Женева быстро предоставил возможности, которыми располагают не менее 13 муниципальных служб, чтобы "обеспечить подготовку к встрече и оперативно провести работы, позволяющие предоставить наилучшие условия для приема двух делегаций".

Муниципалитет благодарен горожанам за "понимание" и выражает "сожаление в связи неудобствами, которые могут быть связаны с работами".

Ранее в четверг МИД Швейцарии сообщил, что саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Эта вилла, построенная в XVIII веке, находится в центральной части парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера на окраине города. Это самый большой городской парк, являющийся излюбленным местом отдыха горожан. С 1917 года вилла принадлежит городу.

С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня. В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О Вив включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.