В Берлине не думают, что G7 будет обсуждать "Северный поток - 2"

По его словам, пока в целом нет и договоренности о двусторонней встрече канцлера Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена, а потому "не время спекулировать на тему того, какие вопросы поднимет там [на саммите] президент США".

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Реализация проекта "Северный поток - 2" вряд ли станет темой обсуждения на саммите стран Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня в Великобритании. Об этом заявил в четверг журналистам источник в правительстве Германии.

"Не думаю, что это будет являться темой саммита", - отметил источник, указав на то, что переговоры по проекту "идут на другом уровне". В правительстве ФРГ напомнили, что по "Северному потоку - 2" сейчас происходят контакты между Берлином и Вашингтоном. Первоочередной их целью является "поддержка Украины в самом разном контексте", указал источник.

Великобритания намерена провести саммит Группы семи в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран G7, в нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".