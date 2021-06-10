Украина попросила Италию открыть страну для своих туристов

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Украина обратилась к правительству Италии с просьбой ослабить карантинные ограничения и открыть страну для украинских туристов. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи в Киеве с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Я обратился с просьбой к правительству Италии и к Луиджи о том, чтобы эта страна открылась для украинских туристов", - сказал он.

Кулеба дал понять, что Украина готова к ответному шагу. "Мы хотим видеть больше украинцев в Италии, а также туристов из Италии на Украине", - заверил он.

По словам украинского министра, на встрече стороны обсудили политические и деловые контакты двух стран, напомнив, что в четверг в Киеве проходит и украинско-итальянский бизнес-форум. Тема России также была в повестке переговоров, в частности, по словам Кулебы, он поблагодарил Италию за солидарность в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Еще одной темой встречи стала пандемия коронавируса, добавил министр.