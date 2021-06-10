СМИ: Испания предложила принять саммит НАТО в 2022 году

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Власти Испании предложили принять на своей территории саммит НАТО, который состоится в 2022 году. Об этом сообщила в четверг газета La Vanguardia.

По ее информации, королевство, как ожидается, "примет следующий саммит НАТО". Как добавляет издание, "все указывает на то, что испанское предложение принять эту встречу" будет реализовано.

По версии газеты, намеченный на 14 июня саммит НАТО в Брюсселе, который должен посетить президент США Джо Байден, станет подходящим моментом, чтобы определить место проведения встречи 2022 года. В рамках саммита в бельгийской столице американский лидер встретится с премьером Испании Педро Санчесом.