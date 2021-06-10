СМИ: в Колумбии в результате беспорядков погиб один человек

БОГОТА, 10 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и более 50 получили ранения в результате беспорядков, которые произошли во время протестов в разных городах Колумбии. Об этом в четверг сообщил телеканал teleSUR со ссылкой на данные колумбийских СМИ.

Наиболее ожесточенные столкновения манифестантов с полицией произошли в среду в западных городах Кали и Медельин. Там спецподразделения по борьбе с беспорядками применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Стычки отмечены также в районе Йомаса в столице страны Боготе, а также в других населенных пунктах.

Манифестанты требовали от правительства страны прекратить репрессии против участников социальных протестов. Однако президент страны Иван Дуке указал на своей странице в Twitter, что "блокирование дорог и улиц участниками протестных акций наносит ущерб правам граждан, и потому должны быть отвергнуты".

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.