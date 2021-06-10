Задержанный в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России не признал вину

ВАРШАВА, 10 июня. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало по обвинению в шпионаже в пользу России Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется). Об этом сообщила в четверг Государственная прокуратура республики.

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В эфире Польского телевидения пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб республики, Станислав Жарын указал, что подозреваемый вину не признал. "Он дал показания", - сказал представитель спецслужб.

"Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене", - утверждает прокуратура.

Подозреваемый был задержан 31 мая. В ходе обыска в его квартире обнаружили денежные средства на сумму более 300 тысяч злотых (около 84 тысяч долларов) и большое количество носителей информации. Суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. После суда ему грозит до 10 лет лишения свободы.