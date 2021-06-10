Полиция задержала мужчину после сообщения о бомбе у места проведения саммита G7 в Англии

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Полиция графства Корнуолл задержала молодого мужчину в связи с обнаружением напоминающего бомбу предмета недалеко от места проведения предстоящего саммита Группы семи (G7). Как говорится на странице местного полицейского управления в Twitter, предмет, из-за которого в ночь на четверг эвакуировали около 100 человек, был признан не представляющим опасности.

"Мужчина в возрасте около 20 лет задержан по подозрению в создании ложной угрозы взрыва бомбы и доставлен в полицию, - сообщили в правоохранительных органах. - После осмотра специалистами по обезвреживанию боеприпасов устройство было признано нерабочим и поэтому безопасным. Около 100 человек были вынуждены покинуть места проживания и теперь возвращаются обратно. Снимается оцепление радиусом 100 метров".

Сообщение о подозрительном предмете, обнаруженном на территории гостиницы "Фалмут" в одноименном английском городе в графстве Корнуолл, поступило в полицию в 03:15 четверга (05:15 мск). Постояльцам гостиницы пришлось на несколько часов покинуть свои номера и дожидаться прибытия группы экспертов-взрывотехников ВМС Великобритании.

Фалмут расположен в 40 км от курортного города Карбис-Бэй, где в пятницу откроется саммит "семерки". Именно в Фалмуте был открыт международный пресс-центр для готовящихся к освещению встречи журналистов. В городе также остановилась многие члены делегаций, сопровождающих участвующих в саммите глав государства и правительств. Для обеспечения безопасности участников саммита в Корнуолле задействовано 6,5 тыс. полицейских, а также военные.

Председательствующая в Группе семи Великобритания проведет саммит в традиционном формате с 11 по 13 июня на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран "семерки" (Соединенное Королевство, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем должны принять участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале.