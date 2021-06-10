МИД Китая выразил протест Японии, премьер которой назвал Тайвань страной

ПЕКИН, 10 июня, /ТАСС/. МИД КНР выразил протест Японии из-за того, что японский премьер-министр Ёсихидэ Суга высказался о Тайване как о стране. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"Мы настойчиво призываем японскую сторону придерживаться достигнутых договоренностей в тайваньском вопросе, соблюдать осторожность и не допускать каких-либо действий, подрывающих суверенитет КНР, а также ложных сигналов о так называемой независимости Тайваня", - заявил Ван Вэньбинь.

9 июня премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в парламенте высказался о Тайване как о государстве, упомянув его в своей речи в одном ряду с Австралией и Новой Зеландией.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.