Нацсовет Украины по ТВ оштрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний депутата от оппозиции

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию оштрафовал телеканал "Наш" за трансляцию в эфире высказываний депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, которые, по мнению регулятора, содержали призывы к развязыванию войны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Нацсовета.

"10 июня Национальный совет рассмотрел результаты еще одной внеплановой невыездной проверки общества с ограниченной ответственностью "НАШ 365" (логотип "НАШ"), поскольку распространенные в эфире передачи "Наше утро" высказывания народного депутата Вадима Рабиновича содержали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде, разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении. По результатам проверки, уточнили в пресс-службе регулятора, телеканал оштрафован на сумму более 114 тыс. гривен (около $4,2 тыс.).

По мнению экспертов Нацсовета, высказывания Рабиновича во время выступления в эфире телеканала 3 февраля о том, что с 2014 года власть на Украине исповедует идеологию "фашизма", "были направлены на создание панических настроений среди граждан, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации". Основанием для обвинений в призывах к развязыванию войны стали слова Рабиновича о необходимости борьбы с фашизмом и процитированные им в этом контексте строчки: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой".

Национальный совет 10 июня применил к телеканалу еще две санкции - вынес предупреждение и взыскал штрафа "за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды" в высказываниях экс-депутата Евгения Балицкого во время передачи "Марафон" 4 февраля.

Вещателю также назначены две внеплановые выездные проверки за распространение в эфире высказываний "с признаками языка вражды" экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш и политика Андрея Пальчевского.

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.