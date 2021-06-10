Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на сербском аэродроме в Нише

БЕЛГРАД, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Авиационная бомба времен Второй мировой войны обнаружена на территории аэродрома в международном аэропорту "Константин Великий" в Нише. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг заместитель генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Андрей Кудинов.

"Обнаружена авиационная бомба [времен] Второй мировой войны длиной 2 м и весом 250 кг, 36 см в диаметре со взрывателем", - заявил Кудинов. По его словам, бомба извлечена, но пока не подорвана.

Замгенеска сообщил, что заряженный боеприпас со взрывателем был обнаружен всего в 50 м от взлетно-посадочной полосы на глубине 40 см. "В настоящее время МОГО на донорскую помощь России проводит разминирование социальных объектов в Сербии. Я думаю, что самый серьезный участок - аэропорт Ниш", - подчеркнул он.

Как сообщил Кудинов, авиабомбу обнаружили в ходе осуществления совместного проекта МОГО и России по разминированию социально значимых объектов Сербии специалисты сербской компании Millennium team.