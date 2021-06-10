В Пентагоне считают, что Россия показала, что не боится противостоять США в киберсфере

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Россия продемонстрировала, что не боится противостоять Соединенным Штатам в киберсфере, а также стремится усилить свое влияние в Европе. Это утверждал в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Россия продемонстрировала, что не боится противостоять Соединенным Штатам в сферах, где идет соперничество, таких как киберсфера, и она также продолжает демонстрировать интерес к региональной гегемонии", - утверждается в его письменном комментарии, подготовленном к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Министерство [обороны] обеспечит нашу готовность сдерживать агрессию со стороны России или любой другой державы, которая стремится бросить нам вызов в [Европейском] регионе", - заявил также глава Пентагона.

По мнению Остина, "агрессивное поведение и действия, направленные на принуждение, со стороны все более уверенных в себе стратегических соперников, таких как Китай и Россия, укрепляют важность коллективной безопасности". В связи с этим он подчеркнул необходимость для Вашингтона усиливать взаимодействие со своими союзниками и партнерами, в том числе по НАТО. "Наш союз с НАТО остается нерушимым, и наши союзники являются фактором, усиливающим безопасность США во всем мире", - добавил он.