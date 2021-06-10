Количество арестованных участников штурма Капитолия достигло примерно 500 человек

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Около 500 человек уже арестованы за различные правонарушения, совершенные во время штурма Капитолия 6 января, это число будет расти. Об этом заявил в четверг глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Мы арестовали уже около 500 человек, причастных к этим событиям, это число увеличится", - сказал он.

Директор ФБР подчеркнул, что события 6 января стали угрозой для членов Конгресса, а также и для всей страны, но подвергнуть человека судебному преследованию можно только за совершение конкретных преступлений, а не за его идеологию и политические взгляды.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.