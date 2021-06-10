Столтенберг обсудил с Зеленским безопасность на Украине перед саммитом НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО, обсудил ситуацию с безопасностью на Украине и выразил поддержку реформам в этой стране. Об этом Столтенберг написал в четверг в Twitter.

"Переговорил с Зеленским, президентом нашего ценного партнера Украины. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию в сфере безопасности в регионе и неприемлемое наращивание сил Россией. Я подчеркнул нашу последовательную политическую и практическую поддержку Украине, и поддержал реформы в этой стране", - написал он.

В свою очередь, пресс-служба НАТО распространила заявление о состоявшемся разговоре, в котором отметила: "Генсек отметил [в ходе разговора] что лидеры стран НАТО обсудят на саммите агрессивное поведение России и твердую поддержку партнерам. Он также подчеркнул, что саммит подтвердит приверженность НАТО политике "открытых дверей" и решения, принятые на саммите в Бухаресте".

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня. Из-за пандемии он сокращен до одного дня, запланирована только одна пленарная сессии, продолжительностью 2,5 часа. В связи с этим на саммит не приглашены государства - партнеры альянса, в том числе Украина и Грузия, с которыми обычно лидеры НАТО встречаются в ходе специальной сессии на второй день саммита.

Главы государств НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года отказались обсуждать предоставление Плана действий по членству для Украины и Грузии, однако приняли политическое заявление, что Киев и Тбилиси "со временем вступят в альянс", когда будут соответствовать всем критериям НАТО.