В США заявили, что должны поддерживать диалог в военной сфере с потенциальным противником

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны поддерживать диалог в военной сфере не только с зарубежными союзниками и партнерами, но и с потенциальным противником во избежание различных просчетов и инцидентов, способных привести к крупному кризису. Такое мнение выразил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Считаю, что нам нужна способность говорить не только с союзниками и партнерами, но и противниками или потенциальными противниками. Считаю, что нужна прямая линия связи между вооруженными силами и должностными лицами правительств", - подчеркнул глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Он поддержал точку зрения сенатора Энгеса Кинга (независимый, от штата Мэн), который высказался за поддержание Вашингтоном и Пекином диалога в военной сфере, несмотря на все противоречия между двумя сторонами. "Я совершенно с вами согласен. Глядя на определенное агрессивное поведение Пекина, которые мы видели в регионах Индийского и Тихого океанов, я испытываю обеспокоенность по поводу некоторых [инцидентов], которые могут произойти и привести к возникновению кризиса", - сказал Остин.

"Так что я разделю вашу обеспокоенность и полагаю, что речь идет о критически важном [вопросе]", - отметил глава американского военного ведомства.