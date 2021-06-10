США ввели санкции против некоторых лиц и компаний за якобы финансирование КСИР и хуситов

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в четверг в санкционный список семь физических лиц, четыре компании и одно судно на основании якобы финансирования Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов страны.

"Управление вводит санкции в отношении контрабандной сети, которая помогает финансировать КСИР и хуситов в Йемене. Возглавляемая находящимся в Иране финансистом хуситов Саидом аль-Джемалем сеть получает десятки миллионов долларов от продажи продукции, например, иранской нефти, значительная часть которых через сложную систему посредников в различных странах идет хуситам", - утверждают в Минфине.

Под рестрикции попали, в частности, граждане Индии, Сомали и Сирии. Компании из санкционного списка базируются в Йемене и ОАЭ. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.