В Киеве сочли манипуляцией обвинения в дискриминации русских в законе "О коренных народах"

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Вице-премьер-министр - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников назвал манипуляцией обвинения в адрес Киева о дискриминации русских в законопроекте "О коренных народах Украины", инициированном президентом страны Владимиром Зеленским.

"Заявления о том, что законопроект "О коренных народах Украины" ведет к дискриминации, являются манипуляциями", - утверждал он в четверг в комментарии изданию "Цензор.НЕТ".

Аргументируя свою позицию, Резников отметил, что понятие "коренные народы" было закреплено в конституции Украины в 1996 году. "В статьях 11-й, 92-й и 119-й конституции еще четверть века назад было зафиксировано, что понятие "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными. При этом статьей 92-й прямо предусмотрено, что права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины", - сказал он, добавив, что внесение этого законопроекта полностью соответствует конституции.

Вице-премьер напомнил, что Украина в 2014 году поддержала Декларацию ООН о правах коренных народов. По его словам, на Украине живут представители более 100 национальностей, имеющих свои национальные государства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь, также прокомментировал законопроект украинским СМИ, отметив, что Киев никогда не подавлял права российского национального меньшинства, а украинские законодательные инициативы "вполне соответствуют международному праву". "Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты нацменьшинств и коренных народов", - утверждал глава МИД.

О том, что украинский законопроект о "коренных народах" не соответствует нормам международного гуманитарного права, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, показанном в среду в эфире телеканала "Россия-24". Президент РФ отметил, что называть русских некоренным народом Украины "не просто некорректно, а смешно и глупо", что такая позиция абсолютно не соответствует истории и что идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу.

О законопроекте

В предложенном Зеленским законопроектом русские не значатся как коренной народ Украины. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым авторы инициативы отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

Как говорится в документе, коренным народам предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им, в частности, можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Они также могут создавать свои средства массовой информации, получать право финансирования своих представительских органов из госбюджета.

Законопроект также определяет гарантии правовой защиты представителей коренного народа от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также устанавливает защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти.