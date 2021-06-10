Байден сообщил, что G7 объявит о скоординированных усилиях по борьбе с пандемией

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Группа семи на своем саммите в Великобритании объявит о скоординированных действиях, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент США Джо Байден, анонсировавший планы страны закупить 500 млн доз вакцин от коронавируса для почти 100 стран с низким уровнем дохода.

"Мы поможем вывести мир из нынешней пандемии, работая со своими партнерами на мировой арене. Под председательством Великобритании демократические страны мира из Группы семи тоже готовятся предпринять действия. Нынешний вклад США является основой для дополнительных скоординированных усилий, направленных на то, чтобы вакцинировать международное сообщество", - заявил американский лидер, выступая перед журналистами в городке Сент-Айвс в английском графстве Корнуолл, где в пятницу открывается саммит "большой семерки".

"Завтра (в пятницу - прим. ТАСС) страны Группы семи объявят о полных масштабах нашего обязательства. <...> Хочу поблагодарить всех своих партнеров по Группе семи за активность, за осознание нашей ответственности, того, что мы должны ответить на требования времени", - подчеркнул глава американской администрации. "Это не завершение наших усилий по борьбе с [распространением] COVID-19 и по вакцинации [населения] планеты", - добавил он.

Как отметил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, лидеры стран Группы семи (G7) примут по итогам саммита в Карбис-Бэй в Корнуолле всеобъемлющий план борьбы с пандемией. Деталей Салливан не привел.