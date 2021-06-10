Вашингтон пригрозил Тегерану санкциями, если корабли Ирана в Атлантике перевозят оружие

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. США готовы ввести новые санкции против Тегерана, если выяснится, что целью перемещения иранского флота в Атлантику является передача вооружений в другие страны. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Если это попытка передать вооружения или же иным образом нарушить международные обязательства, мы готовы будем ответить", - сказал он.

Прайс уточнил, что в качестве ответной меры рассматриваются в том числе санкции. "Мы готовы задействовать имеющиеся у нас инструменты, в том числе санкции, против любых действующих лиц, которые способствуют передаче Ираном вооружений его партнерам, прибегающим к использованию насилия, а также поддерживающим его силам", - пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель командующего армией Ирана Хабиболла Саяри сообщил, что корабли иранского флота впервые без остановок в других портах обогнули африканский материк и вышли в Атлантический океан. По его словам, флот "продолжит свой маршрут в сторону Северной Атлантики".

29 мая газета "Политико" сообщила, что американские должностные лица не знают точно пункт назначения иранских кораблей, но полагают, что в конечном счете они могут направляться в Венесуэлу. По словам источников издания, намерение Ирана направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой, как и их груз. Газета добавила, что должностные лица высокого ранга в венесуэльском правительстве были предупреждены, что принимать иранские корабли было бы ошибкой. При этом американское разведсообщество полагает, что пункт назначения иранских кораблей может измениться.