Джонсон и Байден подписали новую Атлантическую хартию по созданию "процветающего будущего"

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали в городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл новую Атлантическую хартию, в которой изложено видение сторон по созданию "более мирного и процветающего будущего". Соответствующий документ, состоящий из восьми пунктов, был распространен в четверг канцелярией главы британского правительства.

В сообщении указывается, что новый документ был вдохновлен Атлантической хартией 1941 года, подписанной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в ней были заложены основы будущего послевоенного мира.

"Во-первых, мы намерены защищать принципы, ценности и институты демократии и открытых обществ, которые определяют нашу силу как государств и наши союзы. Мы должны быть уверенными в том, что демократии, начиная с нас самих, могут противостоять самым важным вызовам нашего времени. Мы будем продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ. Мы также будем бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека", - сказано в новой Атлантической хартии.

В ней также подчеркивается, что Лондон и Вашингтон "намерены укреплять институты, законодательство и нормы", которые призваны адаптировать международное сотрудничество к новым вызовам. Кроме того, составители хартии "остаются привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров". "Мы выступаем против вмешательства [во внутренние дела] посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах", - говорится в документе.

"Мы полны решимости защищать наши инновационные прорывы в науке и технологиях, которые помогают нам обеспечивать безопасность и создавать рабочие места в своих странах, а также открывать новые рынки", - сказано в хартии. Соединенное Королевство и США также "подтвердили общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности" и противостоянию угрозам в киберпространстве.

Экономика и климат

В подписанной Джонсоном и Байденом декларации также отмечается стремление "продолжать строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику", актуальную для XXI века. "Мы будем укреплять финансовую стабильность и транспарентность, бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками", - говорится в хартии.

При этом стороны отдельно остановились на необходимости сотрудничества в вопросе борьбы с изменением климата. "Мир достиг критической отметки, когда нужно действовать быстро и решительно, чтобы бороться с климатическим кризисом, защищать биоразнообразие и поддерживать природу. Наши страны будут уделять приоритетное значение этим аспектам на международном уровне", - сказано в документе. Кроме того, Лондон и Вашингтон заявили, что будут укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения.

"Мы привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют наши демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты", - подчеркивается в хартии.

Атлантическая хартия 1941 года

Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.