Министр обороны ФРГ считает, что идет сближение России и Китая

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что сейчас наблюдается сближение России и Китая, которое потребует объединения всех сил Запада, в то время как именно РФ остается для ЕС основным региональным вызовом. Об этом она заявила в четверг во время круглого стола по вопросам безопасности, организованного партией Христианско-демократическим союзом.

"Тот, кто задумывается о стратегии в отношении Китая, не должен забывать и о России: что мы сейчас наблюдаем, так это определенное сближение России и Китая. Если это произойдет, то мы станем свидетелями сближения друг с другом двух крупнейших военно-промышленных комплексов", - сказала Крамп-Карренбауэр. "Чтобы ответить на этот вызов, включающий технологическое измерение, потребуются все силы Запада - Европы, США, но и основных партнеров в регионе Индийского и Тихого океанов, таких как Австралия или Южная Корея", - считает она.

"Региональным вызовом для нас остается, конечно, Россия. Мы наблюдаем за масштабной модернизацией и наращиванием вооружений со стороны России - что касается как обычных вооружений, так и атомного оружия", - утверждала министр обороны ФРГ. "Сейчас сформированы крупные соединения, они находятся на западных границах России", - считает Крамп-Карренбауэр. "Мы видим, как Россия на долгосрочную перспективу закрепляется в Белоруссии", - полагает она. "Это серьезный вызов для нас", - добавила министр. По ее словам, при этом США ожидают, что Европа будет больше делать для собственной обороны.

Крамп-Карренбауэр не раз выступала с подобными обвинениями в адрес России, настаивая на том, что из-за действий Москвы якобы "растут вызовы" для Европейского региона, и предлагала говорить с РФ "с позиции силы".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко еще в конце марта заявил, что Россия в отношениях с Евросоюзом готова "к конструктивному и прагматичному взаимодействию, но только на равноправной и взаимоуважительной основе". При этом он подчеркнул, что Москва не будет "идти путем односторонних уступок, жертвовать собственными интересами". Грушко указал, что "попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции абсолютно контрпродуктивны".