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США заявили, что не уведомляли Турцию о готовности согласиться с наличием у нее С-400

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты никогда не уведомляли Турцию о том, что готовы согласиться с наличием у нее на определенных условиях комплексов С-400. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его попросили подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что администрация Джо Байдена якобы предлагала Турции компромиссный вариант решения вопроса с С-400, при котором комплексы были бы размещены на базе Инджирлик под американским контролем. "Мы никогда не сигнализировали о том, что готовы согласиться с наличием у Турции систем С-400", - ответил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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