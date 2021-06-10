Дипломат ФРГ намерен поехать в РФ на переговоры о назначении высоким представителем в БиГ

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Германский дипломат Кристиан Шмидт намерен отправиться в Москву для урегулирования разногласий с Россией по своему назначению новым высоким представителем ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом он заявил в четверг, выступая в Бундестаге.

"Мы нуждаемся в диалоге, переговорах и готовности работать друг с другом, в том числе с Москвой. Поэтому мой путь будет пролегать и через эту столицу", - сказала он, призвав власти ФРГ и российское правительство осознать свою ответственность в деле мира.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Германия проведет переговоры с целью уладить разногласия по назначению Шмидта.

27 мая послы стран Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения (РК СВМС) приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В связи с этим руководство Республики Сербской запросило срочные консультации у президента Сербии, которые состоялись ранее с участием высшего руководства республик. По результатам консультаций в Белграде председатель Президиума БиГ Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ, назвав назначение нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине без резолюции СБ ООН нарушением Дейтонского соглашения, международного права и конституции БиГ.

4 мая заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности, обвинила высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко в том, что он своими действиями лишь провоцирует напряженность в стране. Она призвала Инцко прекратить выступать в роли самозваного генерал-губернатора, ставить себя над законом и демократическими институтами правового государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что механизм внешнего контроля над Боснией и Герцеговиной через аппарат высокого представителя давно исчерпал свою функцию и Россия не видит в нем никакой практической необходимости.