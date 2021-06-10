США заявили, что продолжат вводить санкции против Венесуэлы и Кубы

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон продолжит санкционную политику в отношении Венесуэлы и Кубы в связи с якобы нарушениями прав человека в этих странах.

"Мы полностью этому привержены (продолжению санкций против Венесуэлы - прим. ТАСС), - сказала она в четверг на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. - В стране продолжается гуманитарный кризис <...> по причине коррупции и репрессий со стороны Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС), неправильного экономического управления. Мы располагаем интенсивной программой санкций и привержены ей".

"У нас сохраняются самые широкие санкции, мы продолжаем уточнение нашего подхода", - добавила она.

На вопрос о рестрикциях в отношении Кубы министр отметила, что задачей ведомства является введение ограничений. "Управление по контролю над иностранными активами делает это в соответствии с нормами контроля за кубинскими активами. <...> Разумеется, мы активно реализовываем санкции", - сказала Йеллен.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.