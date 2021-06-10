Власти США утверждают, что новая Атлантическая хартия не раскалывает мировое сообщество

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что подписанная Вашингтоном и Лондоном новая Атлантическая хартия не раскалывает мировое сообщество и не отбрасывает его к временам холодной войны.

"<...> Это не подразумевалось как хартия холодной войны. Это не подразумевалось как нечто, готовящее сцену для новой холодной войны", - заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга. Он выступил на специальном телефонном брифинге в связи с двусторонней встречей президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл. Там в пятницу открывается саммит Группы семи.

По мнению упомянутого представителя исполнительной ветви власти США, подписанный Байденом и Джонсоном документ принимает во внимание нынешний "гораздо более сложный глобальный ландшафт", угрозы в виде "конкуренции великих держав", а также "существенные транснациональные угрозы в виде изменения климата, экономических и технологических вызовов".

При этом ведущий брифинга вслед за Байденом и другими американскими должностными лицами интерпретировал складывающуюся систему международных отношений как отражающую борьбу за лидерство между демократической и авторитарной системами государственного управления.

Новый документ был вдохновлен Атлантической хартией 1941 года, подписанной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945). В ней были изложены взгляды западных союзников на основы будущего послевоенного мира. Вашингтон и Лондон, в частности, провозглашают в новой хартии намерение "защищать принципы, ценности и институты демократии и открытых обществ, <...> продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ", а также "бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека".