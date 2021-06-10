США обеспокоены, что помощь странам может пойти на погашение их долгов перед КНР

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены возможностью того, что предоставляемая странам с низким уровнем доходов финансовая помощь может пойти на погашение их задолженности перед Китаем. Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса.

Законодатели спросили ее, что делает Минфин, чтобы американские и другие многосторонние фонды "не использовались государствами-должниками для погашения долга перед Китаем". "Я считаю, что это реальная проблема, особенно в контексте наших программ облегчения долгового бремени. Мы учредили инициативу по приостановке выплат по долгам и общий механизм, которые являются основой для сокращения и списания части задолженности, неприемлемой для стран с очень низким уровнем доходов", - ответила Йеллен.

"Мы разговаривали с Китаем об их участии [в такого рода программах]. Они обещали участвовать в этих механизмах, регулирующих вопросы задолженности, в качестве равноправных партнеров. Мы были бы весьма обеспокоены тем, что предоставляемые этим [бедным] странам ресурсы США пойдут на погашение их долга перед Китаем, что противоречит целям программ", - добавила она. "Прозрачность также является важным способом обеспечения того, чтобы средства не использовались не по назначению", - считает министр.

При этом она подчеркнула, что облегчение долгового бремени бедных и развивающихся стран будет затруднено без нового финансирования со стороны Конгресса. Йеллен сообщила, что проект бюджета Минфина на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) включает около $1 млрд на помощь развивающимся странам в деле борьбы с изменением климата.