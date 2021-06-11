США летом намерены продолжить предоставление вакцин от коронавируса другим странам

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в летние месяцы намерена продолжить предоставлять другим странам вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании CNN координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

Он напомнил, что США ранее объявили о намерении закупить у американской компании Pfizer 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их почти 100 странам с низким уровнем дохода. Как пояснил Зинтс, "это в дополнение к 80 млн доз, о которых президент [США] заявил пару недель назад". "Их уже начали поставлять в другие страны", - добавил он. "В летние месяцы мы продолжим передавать дополнительные дозы [вакцин] из американских запасов", - сказал Зинтс.

Специалист пояснил, что вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) входит в число препаратов, которые США уже начали отправлять в другие страны. Зинтс также прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США миллионы доз вакцины от J&J вскоре будут просрочены. "Похоже, есть высокая вероятность того, что срок годности этих доз вакцины от Johnson & Johnson будет продлен, по крайней мере для многих из них он будет продлен", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal сообщила ранее на этой неделе, что американские специалисты срочно пытаются принять решение о том, как поступить с миллионами доз вакцины от J&J, срок годности которой истекает в текущем месяце.