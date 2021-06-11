В оперштабе заявили, что учения African Lion в Марокко проходят в идеальных условиях

РАБАТ, 11 июня. /ТАСС/. Международные военные учения African Lion 2021 ("Африканский лев - 2021"), начавшиеся в понедельник на территории Марокко с участием США, НАТО и ряда стран Африки, проходят в идеальных условиях. Об этом заявил в четверг в Агадире заместитель руководителя оперативного штаба объединенной коалиции полковник Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко Халид Харуруд.

"Учения African Lion 2021 проходят в идеальных условиях. Текущие угрозы гибридного характера требуют проведения совместных операций с нашими партнерами, поскольку ни одна страна в одиночку не может противостоять такому виду угроз, - отметил он. - Нынешние учения позволят КВС извлечь выгоду из уже имеющихся достижений и повысить уровень планирования и проведения операций".

"Мы здесь, чтобы развивать партнерские отношения с нашими марокканскими военными коллегами. Это превосходный опыт, дающий возможность обменяться в ряде областей, и мы надеемся разработать виды маневров для следующих учений", - заявила со своей стороны представитель военного командования США Джулия Альварес.

"Нынешние учения чрезвычайно важны для всех работающих здесь вместе союзников, - подчеркнул в свою очередь представитель армии Великобритании Пол Тернер. - Для нас крайне важно приехать и принять участие в этих учениях. Мы взаимодействуем с нашими марокканскими коллегами, мы взаимодействуем с нашими американскими союзниками и многими другими партнерами".

Учения African Lion 2021, организованные Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) и Королевскими вооруженными силами Марокко, проходят в период с 7 по 18 июня в ряде регионов королевства, а также в Сенегале и Тунисе. В них принимают участие свыше 7 тыс. военнослужащих из Марокко, США, Бразилии, Великобритании, Италии, Канады, Нидерландов, Сенегала, Туниса, а также НАТО. Кроме того, своих военных наблюдателей прислали около 30 стран Африки, Европы и Америки.

В 2020 году международные учения African Lion не состоялись, они были отменены в связи с распространением коронавируса.