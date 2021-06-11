Великобритания начнет вводить персональные санкции против хакеров-вымогателей

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены возглавить мировую борьбу против киберпреступников, занимающихся вымогательством, и готовы начать вводить персональные санкции в отношении хакеров. Об этом в пятницу в интервью газете The Daily Telegraph заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

По его словам, Лондон рассмотрит возможность расширить свои черные списки, включив в них хакеров-вымогателей, но также оставляет за собой право применять "более наступательные средства борьбы" со злоумышленниками. "Мы заставим заплатить [за свои деяния] тех, кто систематически совершает кибератаки ради прибыли, в целях шпионажа или просто для нанесения ущерба и создания хаоса", - указал глава британского МИД. При этом в качестве конкретных ограничительных мер, которые может ввести Великобритания в отношении киберпреступников, называется заморозка их банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Рааб отметил, что Соединенное Королевство вместе с правительством США "возглавит мировые усилия" по борьбе с кибератаками с применением вирусов-вымогателей, которые парализуют работу объектов национальной инфраструктуры. Согласно информации The Daily Telegraph, американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планируют включить пункт об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности в итоговое коммюнике стран Группы семи (G7), лидеры которых соберутся в предстоящий уик-энд в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл. Кроме того, британские власти планируют вынести эту тему на обсуждение в ООН и на саммите Группы двадцати в октябре в Риме.

Глава британского МИД также подчеркнул, что Лондон намерен активнее помогать союзникам в вопросе защиты их предприятий и учреждений от кибератак. "Великобритания рассчитывает увеличить выделяемые странам Содружества наций средства по укреплению обороны в киберпространстве, - сказал Рааб. - Мы хотим работать с нашими партнерами, это общий интерес. Те, кто проводит ужасные кибератаки, являются нашим общим врагом". Говоря об атаках со стороны хакеров-вымогателей, Рааб перечислил недавние инциденты, произошедшие как в Европе, так и в США, которые, по его словам, "серьезным образом сказались на экономике".

Рааб также заявил, что на саммите G7 в Корнуолле лидеры Великобритании и США обсудят, как "применять международное право в отношении кибератак" и как заставлять государства, с территории которых действуют хакеры, привлекать к ответственности преступников. При этом он в очередной раз выразил мнение, что Россия якобы имеет отношение к различного рода подобным инцидентам в киберпространстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее утверждал, что Москва не причастна к хакерским атакам на западные правительственные учреждения и компании. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".