Британские СМИ назвали постыдной оговорку Байдена о Королевских ВВС

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Ряд британских СМИ в четверг подверг критике президента США Джо Байдена, который неправильно произнес аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские Военно-воздушные силы Великобритании. Глава государства выступал в среду перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию.

Говоря о создании после Второй мировой войны "самого сильного в мировой истории военно-политического союза" между США и Великобританией, 78-летний Байден вместо традиционной аббревиатуры RAF использовал RFA.

Ряд британских СМИ выступил с критикой президента за эту ошибку. Так, газета Daily Express назвала эти слова президента "серьезной и постыдной оплошностью". Она указала на "непростительный старт" первой зарубежной поездки Байдена в качестве американского президента, который допустил "грубую оплошность во время выступления перед военнослужащими на базе Милденхолл".

В свою очередь, газета Daily Mail напоминает, что перед этой "досадной оплошностью" главы Белого дома предостерегла первая леди Джилл Байден. "Джо, будь внимательнее!" - сказала она мужу незадолго до начала его выступления. Издание напомнило, что американский лидер "известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается".

"Последняя оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена, который использует саммит G7 в Корнуолле для поиска решений таких вопросов, как пандемия, изменение климата и угрозы международной стабильности, исходящие от Китая и России", - считает Daily Mail. При этом британские издания не поясняют, почему именно аббревиатура RFA является оскорбительной.

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Планируется, что он примет участие в саммите Группы семи (G7) в Великобритании. После этого хозяин Белого дома вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Швейцарии.