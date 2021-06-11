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Генпрокуратура Колумбии сообщила о более чем 80 пропавших во время протестов

Демонстрации против налоговой реформы проходят в стране с 28 апреля

БОГОТА, 11 июня. /ТАСС/. Более 80 человек, которые принимали участие в проходящих с конца апреля в Колумбии протестах, продолжают числиться пропавшими без вести. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре южноамериканской республики.

"На сегодняшний день осталось определить местонахождение 84 человек из 572", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте ведомства.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились. Пострадали уже более 2,3 тыс. человек, погибли не менее 50.

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