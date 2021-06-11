NYT: Минюст США при Трампе собирал данные об американских законодателях и их семьях

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Министерства юстиции США во время пребывания у власти 45-го американского президента Дональда Трампа собирали данные, касающиеся законодателей из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте газеты The New York Times.

По словам источников издания, сотрудники министерства пытались выяснить, кто несет ответственность за утечки в СМИ конфиденциальной информации, касающейся утверждений о контактах лиц из окружения Трампа с представителями России. В ходе расследования Минюст США запросил у компании Apple сведения с аккаунтов в ее сервисах "минимум двух демократов из спецкомитета по разведке Палаты представителей, их помощников и членов их семей". В числе последних был один несовершеннолетний.

По сведениям газеты, "в 2017 году и начале 2018 года данные по крайней мере 12 человек, связанных со спецкомитетом, в том числе конгрессмена от Калифорнии Адама Шиффа, были получены" ведомством. Шифф сейчас является главой указанного спецкомитета. Минюст США, которым тогда руководил Джефф Сешнс, так и не нашел связей между указанными законодателями и утечками секретной информации, говорится в публикации. Подчиненные Сешнса обсуждали возможность прекращения разбирательства.

Как утверждают источники, Уильям Барр, который сменил Сешнса на посту министра юстиции США, "вернул к жизни" расследование, касающееся Шиффа и ряда других лиц. Некоторые сотрудники ведомства тогда посчитали, что проверки являются политически мотивированными.

Газета констатирует, что сбор данных властями США о законодателях страны является крайне необычным. Шифф в свете данной публикации в The New York Times распространил заявление. В нем законодатель призвал провести в связи с произошедшим расследование.

В мае 2017 года экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором США. Он проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве в выборы и связях Трампа с РФ. Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Бывший президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.