Обыски у подозреваемого в шпионаже на РФ латвийского депутата закончились после полуночи

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии после полуночи закончили проводить обыски по месту жительства лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу сообщает Латвийское телевидение .

По его данным, обыски у парламентария начались 10 июня утром сразу после решения Сейма лишить Адамсонса депутатской неприкосновенности. Обыски проводились по месту жительства политика, работники правоохранительных органов также были замечены в Сейме. "После 1:00 ночи (совпадает с московским) работники СГБ и Госполиции покинули дом депутата Яниса Адамсонса", - указывает телеканал в своем Twitter.

Сейм Латвии 10 июня лишил депутатской неприкосновенности Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Он представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", защищающую интересы русскоязычного населения республики. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест законодателя обратилась Генеральная прокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к содержащей гостайну информации.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на СГБ, спецслужбы предпринимают "срочные процессуальные действия по начатому 9 июня уголовному делу по подозрению в шпионаже". СГБ подозревает Адамсонса более чем в 40 эпизодах. Дополнительную информацию ведомство обещало предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий.