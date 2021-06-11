Представитель кабмина ФРГ призвал возродить полномасштабный союз ЕС и США

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер считает, что наступило время возобновить полномасштабный альянс между Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами; особую актуальность, по его словам, это приобретает на фоне напряженности в отношениях с Россией и Китаем. Такое мнение он высказал в опубликованной в пятницу статье для новостного портала t-online.

"Мы должны выйти из режима сна в трансатлантических отношениях и сделать первый шаг к мощному углублению альянса между Европейским союзом и Соединенными Штатами на равноправной основе, - утверждал Байер. - Это единственный способ для Запада справиться с вызовами, исходящими от Китая и России", - добавил он. Для этого необходимо воспользоваться первой зарубежной поездкой президента США Джо Байдена в Европу. Хозяин Белого дома примет участие в начинающемся в пятницу трехдневном саммите Группы семи (G7) в Великобритании, затем отправится в Брюссель для участия в саммите НАТО и саммите США - ЕС, а в среду проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. "Для нас, европейцев, важно использовать этот визит", - заметил Байер.

Ключевую роль в возрождении такого рода союза, по его мнению, должно сыграть сотрудничество в области развития цифровых технологий и защиты климата. "Тесное взаимодействие с Кремниевой долиной может помочь нам сократить отставание в технологической сфере", - полагает Байер. Он выступил за укрепление трансатлантических торговых отношений и призвал рассмотреть заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и США. "Такое соглашение гарантировало бы рост [экономики] и рабочие места по обе стороны Атлантики", - отметил политик, указав на необходимость скорейшей ратификации соглашения о свободной торговле между Канадой и Евросоюзом.

Особое внимание Байер обратил на необходимость выработки четкой линии в диалоге с Россией, уточнив, что "Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой". Политик убежден, что ЕС и США также нужна единая стратегия в отношении КНР. "Девизом может стать: сотрудничество там, где возможно, и противостояние там, где необходимо", - подчеркнул Байер. "Тесный союз с демократиями в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с Австралией, Японией, Индией и Южной Кореей, дал бы нам больше стратегической свободы действий", - подытожил политик.

В заключение Байер остановился на вопросах обороны. "Скорее, мы должны строить европейскую оборону в качестве второй опоры наряду с НАТО, а также тесно координировать операции вблизи Европы с Вашингтоном", - написал он. "Вместе Европа и Северная Америка очень сильны. Если мы не воспользуемся этим преимуществом в ближайшие несколько лет, мы будем горько сожалеть об этом как с экономической и экологической точек зрения, так и с точки зрения безопасности", - заключил Байер.