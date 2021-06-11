Латвийский политик призвал открыто расследовать дело подозреваемого в шпионаже депутата

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Структуры безопасности и судебные инстанции Латвии должны максимально быстро и открыто расследовать дело лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя отстаивающей интересы русскоязычных жителей республики социал-демократической партии "Согласие" Яниса Урбановича.

"Ситуация, когда в связи с серьезными обвинениями задержан депутат Сейма, член социал-демократической партии "Согласие" Янис Адамсонс, требует от нас действий, но они должны быть точными и обоснованными. Мы как партия имеем право убедиться, что одного из представителей оппозиции наказывают не за его вызывающую критику силовых структур, на что у него как у депутата есть право. Мы хотим получить пояснения, почему за депутатом Сейма следили в течение четырех лет и накапливали 43 эпизода возможных преступных деяний, почему подобные действия не были прекращены немедленно", - указывает Урбанович.

Политик напоминает, что в нынешнем созыве Сейма для уголовного преследования были выданы уже несколько депутатов. "Это не делает чести парламенту Латвии. Но создается впечатление, что сами фигуранты в такой ситуации чувствуют себя достаточно удобно, занимают высокие посты, и их удовлетворяет то, что следственные действия идут очень медленно", - отметил он.

"Вопреки сложившейся практике, мы призываем структуры безопасности и судебные инстанции максимально быстро и открыто расследовать дело Адамсонса, представить обществу факты и не ссылаться на не распространяемую в интересах государства информацию, когда речь идет об обвинении избранного депутата. "Согласие" не будет снисходительным по отношению к Адамсонсу, если его предательство будет доказано. И поэтому нам важно получить убедительные доказательства. Пока таких нет, мы будем соблюдать принцип того, что каждый человек невиновен, пока его вина не доказана в суде", - говорится в заявлении политика.

Сейм Латвии 10 июня лишил неприкосновенности депутата парламента от партии "Согласие" Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест законодателя обратилась Генеральная прокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к содержащей гостайну информации.

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), спецслужбы предпринимают "срочные процессуальные действия по начатому 9 июня уголовному делу по подозрению в шпионаже". СГБ подозревает Адамсонса более чем в 40 эпизодах. Дополнительную информацию ведомство обещало предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий.