WSJ: в США изучат возможности открытия госданных для исследований в области ИИ

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Созданная в США рабочая группа займется изучением возможностей предоставления правительственных данных для проведения исследований в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этой инициативе администрации президента Джо Байдена сообщила в четверг вечером на своем сайте газета The Wall Street Journal. Издание отметило, что создание группы является частью более масштабных усилий американских властей по обеспечению лидерства США в развитии важных технологий.

В состав Национальной рабочей группы по предоставлению ресурсов для проведения исследований в области искусственного интеллекта (The National Artificial Intelligence Research Resource Task Force) войдут 12 человек: представители правительства, академических кругов и промышленных отраслей. Ее работу возглавят должностные лица из Управления Белого дома по научно-технической политике и Национального научного фонда США. Группа займется разработкой стратегии по предоставлению защищенного доступа исследователям в области ИИ к федеральным данным, включая анонимные сведения о гражданах страны - от демографических до манеры их управления автомобильным транспортом. Члены группы также изучат возможности мобилизации на эти исследовательские цели вычислительных ресурсов по всей стране.

"Время призывает нас к наращиванию темпов и масштабов [в проведении исследований в области ИИ]. Оно также призывает нас к тому, чтобы мы обеспечили повсеместное распространение инноваций", - заявил газете директор Национального научного фонда Сетхураман Панчанатан.

По словам Линн Паркер, помощника директора по ИИ в Управлении Белого дома по научно-технической политике, рабочая группа, о которой объявлено в четверг, представит Конгрессу США дорожную карту по созданию научно-исследовательской базы, которую правительство могло бы предоставить исследователям. "Для реализации огромного количества их действительно прекрасных идей в области ИИ им необходим доступ к мощной вычислительной инфраструктуре и доступ к данным", - приводит издание слова Паркер, назначенной одним из сопредседателей новой рабочей группы.

Второй сопредседатель группы, старший советник Национального научного фонда Эрвин Джанчандани, отметил, что предоставление конфиденциальных данных о частных лицах более широкому кругу исследователей, конечно, сопряжено с определенным риском, но, с другой стороны, указал он изданию, такой доступ обеспечит возможности для инноваций, которые в итоге послужат этим самым частным лицам.

The Wall Street Journal напомнила, что на этой неделе Сенат Конгресса США одобрил законопроект об инвестировании $250 млрд в передовые технологические исследования и разработки, направленные в том числе на противостояние Китаю в технической сфере. Аналогичный законопроект будет, как ожидается, в ближайшее время рассмотрен нижней палатой Конгресса.