МИД КНР выступил против официальных торговых консультаций между США и Тайванем

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китайские власти выступают решительно против официальных торговых консультаций между США и Тайванем, поскольку они нарушают принцип "одного Китая". Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы придерживаемся четкой и однозначной позиции по тайваньскому вопросу и решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, - заявил он на регулярном брифинге. - Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа "одного Китая" и прекратила поддерживать официальные контакты с Тайбэем".

По словам дипломата, Пекин категорически против того, чтобы страны, установившие с Китаем дипломатические отношения, заключали друг с другом какие-либо соглашения с Тайванем. Как уточнил Ван Вэньбинь, тем самым они нарушают суверенитет КНР.

"Не стоит давать тайваньским сепаратистам ложные сигналы", - подытожил он.

Ранее на этой неделе представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай в ходе консультаций в видеоформате обсудила с членом тайваньской администрации без портфеля Джоном Деном взаимодействие по торговле и инвестициям.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны китайских властей.