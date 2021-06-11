Лукашенко заявил, что в Белоруссии надо ускорить цифровизацию административных процедур

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует, чтобы движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде происходило быстрее.

"Административные процедуры - это точка соприкосновения государства и общества, эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие к государству и власти в целом, - сказал президент в пятницу на совещании по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, его слова приводит издание "Беларусь сегодня". - Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее".

Лукашенко отметил, что от качества регулирования административных процедур зависит инвестиционная привлекательность страны, увеличение доходной части бюджета и развитие экономики.

"Даже наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу продвинулись в этом значительно дальше, - отметил Лукашенко. - Внесенный на обсуждение проект указа устанавливает многоуровневую систему регулирования". По его словам, предложенные принципы и основные подходы будут определяться президентом, перечень административных процедур - правительством, а их конкретная регламентация - отраслевыми и функциональными государственными органами.

При этом президент указал на то, что необходимо избежать "сверхформализма, бюрократии или крючкотворства на ведомственном и местном уровнях". "Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране", - заметил он. Что касается цифровизации, то глава государства предупредил, что этот процесс не должен быть лишь данью моде: "Бежать надо не торопясь, но не опаздывать", - заметил он.