МВД Литвы просит дополнительно выделить на охрану границы с Белоруссией около €15 млн

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Литва на обеспечение должного контроля на границе с Белоруссией и решения проблем, связанных с нелегальной миграцией с территории соседней страны, нуждается в дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере около €15 млн. С просьбой к Минфину о выделении средств в рамках уточнения госбюджета, которое на следующей неделе будет обсуждаться в Сейме (парламенте), обратилось МВД республики, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"На решение вопросов по укреплению охраны границы запрошено выделить €11,5 млн евро, на затраты, связанные с пребыванием лиц, незаконно пересекших границу, - €2,8 млн, на технические расходы департамента миграции - €50 тыс.", - говорится в сообщении.

За время с начала текущего года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов (в основном из стран Азии) на границе с Белоруссией, чем за три вместе взятых предыдущих года. В неделю задерживают десятки людей. Так, 4 июня была установлена группа из 52 нелегальных мигрантов. Центр регистрации иностранцев, где размещают нелегалов до принятия решения об их дальнейшем пребывании в Литве, переполнен, началось строительство палаточного городка.

Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.