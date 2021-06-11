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Столтенберг заявил, что НАТО предпочитает вести диалог с Россией по имеющимся каналам

Генсек альянса отметил, что в НАТО "готовы продолжать осмысленный диалог" с Москвой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. НАТО предпочитает вести диалог с Россией на имеющихся площадках и в согласованных форматах. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос ТАСС об отказе руководства альянса приезжать на Московскую конференцию по безопасности 22-24 июня.

"Мы готовы продолжать осмысленный диалог с Россией, но очень важно, чтобы использовались возможности и платформы, о которых мы ранее договорились для его проведения. У нас есть формат диалога, который работает, поэтому мы пригласили Россию созвать новое заседание Совета Россия - НАТО", - заявил он.

НАТО надеется согласовать с Москвой в ближайшем будущем заседание Совета, сказал генсек.

"Мы предложили провести заседание Совета Россия - НАТО, к сожалению, [это предложение остается] пока без ответа. Но диалог по этому вопросу продолжается, и я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем созвать заседание СРН", - сообщил он.

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РоссияСтолтенберг, Йенс
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