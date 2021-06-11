Заседание комиссии по иранской ядерной сделке возобновится в Вене 12 июня

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Новый раунд очных переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начнется 12 июня. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Совместная комиссия по СВПД возобновит работу в очном формате в эту субботу, 12 июня, в Вене", - говорится в заявлении.

В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию РФ на соответствующих консультациях в столице Австрии, сообщил, что шестой раунд переговоров по иранской ядерной сделке начнется в выходные.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь хотят в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.