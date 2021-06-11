Time посвятил обложку предстоящей встрече Путина и Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time посвятил обложку предстоящему российско-американскому саммиту в Женеве. Этот выпуск издания появился в продаже в пятницу.

На обложку помещен портрет президента США Джо Байдена в темных очках. В каждой из линз отражается президент России Владимир Путин. Рядом с рисунком расположены заголовки статей, также посвященных предстоящему саммиту: "Справиться с Путиным", "Игра автократа" и "Внутри шпионской войны".

Тема предстоящей встречи в Женеве стала одной из основных в американской политической повестке в последние дни. Пресса - причем как демократической направленности, так и республиканской - регулярно ставит вопросы о том, не пойдет ли Байден на уступки Путину и не является ли приближающийся саммит некой "наградой" Москве.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени переговоров Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и Соединенных Штатов планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".