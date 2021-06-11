Суд приговорил экс-помощника президента Абхазии к трем годам лишения свободы условно

СУХУМ, 11 июня. /ТАСС/. Суд Гулрыпшского района приговорил бывшего помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзбу, обвиняемого в незаконном хранении оружия, к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 10 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Приговорить Авидзбу Ахру Руслановича к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и со штрафом в 10 тыс. рублей", - объявил судья.

Охранники Авидзбы, Талех Гасанов, Станислав Культа, Аслан Гуатижев и Андрей Локтионов, проходящие по тому же уголовному делу, оправданы с правом реабилитации. Авидзба и его соратники освобождены в зале суда. Решением суда изъятое по месту жительства Авидзбы в селе Эшера Сухумского района оружие и боеприпасы к ним будут переданы министерству обороны республики.

Авидзба, комментируя журналистам решение суда, в первую очередь поблагодарил журналистов и сказал: "Огромное спасибо журналистам, да здравствует закон, после прохождения всех необходимых процедур я пойду к своим детям". "Меня удовлетворило то, что мои гости [Гасанов, Гуатижев, Культа и Локтионов] оправданы, а насчет меня - были незаконные действия, не могу сказать, что удовлетворен. Был бы удовлетворен, если бы был оправдан, а лица, совершившие незаконные действия, были бы наказаны", - сказал Авидзба.

Адвокат Авидзбы Инга Габилаиа сообщила журналистам, что "все равно рада, вера в судебную систему в таких случаях увеличивается". "Конечно, в части Ахры [Авидзбы] мы не совсем довольны, но слава Богу, что его гости отпущены, они не связаны постоянным нахождением на территории Абхазии. Пусть находятся здесь добровольно, а не принудительно, находясь под условным сроком. Спасибо всем, кто нас поддерживал, а что касается СМИ, я считаю, что когда освещается столь громкий процесс, это привлекает внимание и дает определенный плюс", - отметила Габилаиа.

Ранее сообщалось, что Авидзба и четверо его охранников, задержанные 4 марта, обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.