В день одного из главных государственных символов страны напоминаем, как он возник и что может означать

Флаг России: где на нем совершенство и как Богородица превратилась в верность

Флаг России: где на нем совершенство и как Богородица превратилась в верность В день одного из главных государственных символов страны напоминаем, как он возник и что может означать

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", - говорится в телеграмме Бжании.

Как отметил президент Абхазии, современная Россия "активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы". "Союзничество и стратегическое партнерство Республики Абхазия и Российской Федерации имеет для нас жизненно важное значение, и мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям", - подчеркнул Бжания.

Президент Абхазии пожелал главе российского государства "доброго здоровья, успехов в служении Отечеству, а народам Российской Федерации - мира и процветания".