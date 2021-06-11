Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

ООН, 11 июня. /ТАСС/. Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ станут новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН с 1 января 2022 года согласно итогам проведенных в пятницу Советом Безопасности ООН выборов.

Новые члены Совбеза сменят Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстонию, которые занимают эти позиции с января 2020 года.

Всего в Совете Безопасности ООН пять постоянных и десять непостоянных членов, избираемых на два года. Выборы проводятся каждый год, по их итогам сменяется половина непостоянных членов Совбеза. Обычно голосование, как и в этом году, проводится на безальтернативной основе. Однако каждую страну должны поддержать не менее двух третей стран ООН.