МИД Ирана: снятие санкций США с трех иранцев не связано с переговорами по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 11 июня. /ТАСС/. Отмена санкций США в отношении трех бывших представителей властей Ирана не связана с переговорами по ядерной сделке и не рассматривается Тегераном как жест доброй воли. Об этом написал в пятницу в Twitter официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Выборочные исключения из [черных] списков США не имеют отношения к переговорам по ядерной сделке и не рассматриваются как сигналы доброй воли, особенно в сочетании с возобновлением экономического терроризма", - заявил он.

По словам дипломата, "вместо того чтобы идти по следам [предыдущего президента США Дональда] Трампа, [нынешний американский лидер] Джо Байден должен отказаться от провальной политики и по-настоящему отменить санкции".

В четверг Минфин США заявил, что Вашингтон отменил ограничения, введенные ранее в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые, по версии американской стороны, были вовлечены в торговлю иранской нефтью. Как пояснило ведомство, это стало возможно "в результате того, что было подтверждено изменение в поведении или статусе находившихся под санкциями лиц и организаций".

В свою очередь представитель правительства США сообщил агентству Рейтер, что данное решение "не имеет никакого отношения" к нынешним переговорам по ядерной программе исламской республики и является рутинной процедурой.