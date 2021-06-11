Елизавета II приняла лидеров G7 в ботаническом саду Корнуолла

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II встретила лидеров Группы семи (G7) в пятницу на официальном приеме, организованном в ботаническом саду "Эден" в графстве Корнуолл.

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии прибыли в "Эден" после первой рабочей сессии G7, которая прошла в городке Карбис-Бэй, в 70 км от места встречи с монархом. Участники "семерки" вместе с представителями ЕС - главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - успели обсудить вопросы, посвященные восстановлению мира после пандемии коронавируса и образованию в бедных странах.

В приеме помимо 95-летнего монарха приняли участие ее сын принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. Внук королевы и его жена принимают участие в подобном саммите впервые. Королева появилась в светлом платье с цветочным узором. Ни Елизавета II, ни остальные члены британской монаршей семьи не надели маски. Ранее все они привились от коронавируса.

Встреча с 13-м президентом США

За приветствием последовала совместная фотосессия. Лидеры "семерки" и монарх, которой было отведено центральное место, расположились на удаленных друг от друга стульях, расставленных в два ряда. После общения с гостями королева оставит их. В субботу в честь ее официального дня рождения в Виндзорском замке, резиденции монарха под Лондоном, будет устроен мини-парад. Лидеры же G7 уже без участия Елизаветы II проследуют на ужин.

Джо Байден, который прибыл в "Эден" вместе со своей супругой Джилл последним, стал 13-м президентом Соединенных Штатов, с которым встретилась Ее Величество. За 69 лет правления Елизаветы II нынешний глава Белого дома - уже 14-й президент США, но с одним из них - Линдоном Джонсоном - она не встречалась. Ранее королева уже встречалась с Байденом в 1982 году, однако тогда он не был главой американской администрации, а занимал пост сенатора.

Официально Ее Величество примет Байдена с первой леди США 13 июня в Виндзорском замке.

О проекте "Эден"

Место для проведения встречи королевы с лидерами G7 выбрано неслучайно. Ботанический сад "Эден" также называют "райским садом". Его проект был разработан английским архитектором Николасом Гримшоу. "Эден" располагается на территории в 22 тыс. кв. м. и представляет собой оранжереи, которые находятся под геодезическими куполами. В них собраны тысячи растения со всего мира. В одном из куполов воспроизведены природные условия влажного экваториального леса. Он признан самым большим в мире крытым тропическим лесом.