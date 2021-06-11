Республиканцы внесли в Сенат законопроект, который может блокировать сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Сенаторы от Республиканской партии внесли в пятницу в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект, который требует одобрения со стороны Конгресса любого потенциального соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщает газета Politico.

Инициатива, выдвинутая сенатором Роном Джонсоном, предусматривает наделение законодателей полномочиями заблокировать договоренность с Тегераном. "Любое потенциальное соглашение с Ираном несет риск для всей страны. Очень важно для безопасности США и мира, чтобы любая сделка с Ираном требовала одобрения в Сенате", - говорится в тексте документа. При этом, как предлагают республиканцы, для утверждения соглашения будет необходима поддержка двух третей сенаторов, а не простое большинство в 60 голосов.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД): снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь хотят в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.

Как сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, шестой раунд переговоров в столице Австрии по вопросу восстановления СВПД пройдет в эти выходные дни.