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США выделят Украине еще $150 млн помощи по линии безопасности

Это дополнение к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному стране в марте

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Украине еще $150 млн помощи на укрепление безопасности. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины", - сказал он. По его словам, это дополнение к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному этой стране в марте в связи с тем, что "Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году".

Новый пакет помощи включает в себя, в частности, поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых. Кирби уточнил, что с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление ее безопасности на $2,5 млрд, а также продолжат ей "предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности".

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