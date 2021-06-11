Пентагон пока не может подтвердить информацию о возможной передаче Россией спутников Ирану

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США не в состоянии подтвердить сведения о том, что Россия может передать Ирану спутники дистанционного зондирования Земли. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить эти сообщения", - сказал он, подчеркнув, что также не имеет права разглашать какую-либо информацию, касающуюся разведданных. При этом Кирби отметил, что США внимательно следят за действиями исламской республики.

Ранее в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что американская администрация в курсе соответствующих сообщений, но в данный момент добавить к этому нечего.

Сведения о якобы имеющихся у Москвы намерениях передать Тегерану спутники "Канопус-В" распространила в четверг газета The Washington Post. Она ссылалась на действующих и бывших должностных лиц США и стран Ближнего Востока. В статье утверждалось, что эти спутники позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.