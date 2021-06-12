Трамп заявил, что работает над важным проектом

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что работает над неким важным проектом, хотя не уточнил, о чем именно идет речь.

"Я отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств, поскольку не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", - говорится в его заявлении.

В американских СМИ после ухода Трампа с поста главы государства появилось много предположений о том, чем он намерен заняться дальше. За прошедшее с января время политик так и не объявил, намерен ли бороться за президентский пост в 2024 году. Он также не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли выдвигаться на выборах в Конгресс в 2022 году, хотя назвал эту идею интересной. Как ожидается, летом Трамп может возобновить митинги своих сторонников, однако точных дат таких мероприятий пока не появлялось. Наконец, в мае корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хаберман написала в Twitter, что на основании некой конспирологической теории политик рассчитывает вернуться в Белый дом в августе этого года.